Filip Dierckx réclame 690.000 euros à BNP Paribas Fortis

Filip Dierckx, ancien numéro 2 de BNP Paribas Fortis, est accusé de conflit d'intérêts par la banque. Il nie et veut rétablir son honneur.

Filip Dierckx , l'ancien numéro 2 de BNP Paribas Fortis (BNPPF), s'est-il rendu coupable d'un conflit d'intérêts lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de la banque? La banque a-t-elle organisé une fuite vers la presse concernant ce conflit d'intérêts afin d 'empêcher Filip Dierckx de prendre la présidence de Belfius en succédant à Jos Clijsters, atteint par l'âge de la retraite? Ces questions ont été au cœur des débats jeudi matin devant le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles . Filip Dierckx réclame 440.000 euros d'indemnités variables qu'il estime lui être dues et 250.000 euros pour préjudice moral .

En réalité, le cœur de cette affaire se déroule entre les mois d'octobre et de décembre 2019. À cette époque, le secteur est confronté à la problématique des taux d'intérêts négatifs pour les grands comptes. BNPPF essaie de trouver une solution pour éviter de répercuter ces coûts supplémentaires à sa clientèle. L'idée avancée est de proposer à ces clients d'investir dans des fonds de la banque et de leur accorder des lignes de crédit.

Double casquette

C'est ici que le bât blesse. S'il est numéro deux de BNP Paribas Fortis, Filip Dierckx , à l'époque, est également président du conseil d'administration du secrétariat social SD Worx . D'après la banque, c'est sous cette casquette qu'il s'est invité à une réunion organisée entre BNPPF et SD Worx en vue de régler cette problématique des taux d'intérêts négatifs. En vue de cette réunion, affirme la banque, Filip Dierckx aurait collecté des informations en interne afin d'être à même de mieux négocier les prix de ce nouveau produit proposé à SD Worx.

Parallèlement à cela, au début du mois de décembre 2019, des discussions ont eu lieu entre Filip Dierckx et Belfius afin que le numéro deux de BNPPF devienne le nouveau président de Belfius. Lorsqu'il est mis au courant de cette possibilité, Herman Daems, alors président du conseil de BNPPF, veut pousser Filip Dierckx à déclarer publiquement qu'il n'est pas intéressé par le poste chez Belfius. Filip Dierckx refuse et, le 5 décembre 2019, après 36 ans de carrière au sein de la banque, il présente sa démission. Il pense alors que la voie est libre pour la présidence de Belfius. Dans le même temps, BNP Paribas lance une enquête interne pour tenter de comprendre les tenants et les aboutissants de ce potentiel conflit d'intérêts.