Frank Vranken débarque chez Edmond de Rothschild

Une banque en développement

"Frank Vranken participera à la définition de la stratégie d’investissement du groupe Edmond de Rothschild. Il supervisera sa mise en œuvre en gestion discrétionnaire et gestion conseillée et veillera au développement de l’offre de mandats d'Edmond de Rothschild en Belgique en intégrant les thématiques d’investissement et les convictions de long terme du groupe, avec un engagement d’impact toujours plus fort", lit-on dans un communiqué.