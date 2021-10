ING rembourse aux Pays-Bas les intérêts trop perçus

Les clients pour lesquels la différence entre le taux d'intérêt variable et le taux d'intérêt moyen du marché est supérieur à 50 euros auront droit à un remboursement, dont le montant s'élèvera à 50 euros ou plus.

"Selon l’analyse d’ING aux Pays-Bas, dans les produits crédits renouvelables (Doorlopend Krediet), paiement en plusieurs fois sur la carte de crédit (payment in installments on the credit card) et les produits de découvert (overdraft products), le taux d'intérêt n'était pas toujours en ligne avec le taux d'intérêt moyen du marché. ING y remédiera au cours de la période à venir", explique-t-on chez ING.