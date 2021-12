ING se retire du marché français

La banque néerlandaise ING a annoncé mardi le retrait de son activité de banque en ligne en France, où elle était l'une des plus anciennes en activité, et la suppression d'environ 460 emplois. "Cette décision est la conclusion d'une revue stratégique menée depuis juin 2021", explique dans un communiqué l'établissement, précisant qu'il va maintenir ses activités de banque de financement et d'investissement, "avec comme objectifs de consolider sa place sur le marché et son positionnement de banque de référence en matière de finance durable".