Jusqu'à 1,4 million d'euros d'indemnité de départ pour le directeur financier de Belfius Johan Vankelecom

Ce vétéran de la banque, qui était entré dans le groupe dans les années 1990 avant même que celui-ci ne s'appelle Dexia (et ne devienne plus tard Belfius), devrait partir avec une jolie somme. D'après nos informations, il aura droit à une indemnité de départ égale à un an de salaire, soit près de 700.000 euros dans son cas, et à une indemnité pour une clause de non-concurrence du même montant.