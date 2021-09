KBC et Belfius dominent le classement mondial des meilleures apps bancaires

Le nouveau classement des applications mobiles bancaires dressé par le cabinet de conseil Sia Partners place KBC et Belfius aux deux premières places, supplantant pour la première fois la néobanque Revolut.

Si la banque de demain est (inévitablement) amenée à devenir plus mobile, certaines enseignes belges ont pris de l'avance. Selon la nouvelle édition de l'étude annuelle réalisée par Sia Partners, comparant 135 banques dans 17 pays, KBC et Belfius disposent des meilleures applications bancaires de l'éventail. Pour la première fois, les deux bancassureurs belges dépassent même Revolut, en tête l'an passé encore, et laissent les autres néobanques (N26, Monzo, Starling) loin derrière.