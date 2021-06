L'État perd en justice contre le Holding communal

Depuis la déchéance de Dexia il y a une dizaine d'années, une grande attention est portée à la disparition d' Arco et au sort de ses anciens coopérateurs lésés. Le tribunal de l'entreprise de Bruxelles a entendu les plaidoiries des différentes parties ce mercredi et prépare maintenant son jugement.

Les villes et communes du royaume ont, elles aussi, été les victimes du fiasco Dexia . Leur véhicule d'investissement, le Holding communal, a été mis en liquidation en 2011 . Il était également un important actionnaire de Dexia, à l'instar d'Arco. Et tout comme pour la coopérative, la liquidation n'est toujours pas conclue.

Dans les deux cas, c'est en raison des poursuites judiciaires en cours. Pour le Holding communal, une de ces affaires pourrait prochainement être bouclée, maintenant que la cour d'appel de Bruxelles s'est exprimée sur la question. Celle-ci tourne autour d' Astrid, le réseau de télécommunication des services de sécurité et de secours belges . Astrid a été fondé à la fin du siècle passé par les autorités fédérales, avec le soutien du holding comme actionnaire minoritaire (39%).

Problèmes financiers

Le différend a ensuite été porté en justice. En 2016, le tribunal de première instance donnait tort au Holding communal. Les liquidateurs ont néanmoins fait appel et ont obtenu gain de cause ce mardi devant la cour. Celle-ci a donc arrêté que les liquidateurs avaient droit à quatre millions d'euros supplémentaires, en plus des intérêts.