La famille Frère investit le monde des fintech

Le créneau est porteur puisque la jeune pousse revendique à ce jour plus d’un million de clients en Europe, via plus d'une cinquantaine de sociétés utilisant sa solution. Mieux, elle a même enregistré un quasi-doublement annuel de son chiffre d'affaires depuis sa création, pour atteindre 35 millions d'euros en 2020. Elle fournit aussi bien ses services en Allemagne qu'en France, en Italie et en Espagne.