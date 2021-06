La fondation Degroof Petercam accorde un million d'euros à Ticket for Change

L'école nouvelle génération destinée aux acteurs du changement débarquera en Belgique. Et ce, grâce à un soutien sur cinq ans de la part de la Fondation Degroof Petercam.

Le nouveau lauréat de la Fondation Degroof Petercam est connu. L'initiative Ticket for Change a été en effet retenue parmi les 15 candidatures remontées par le comité de sélection composé de philanthropes et d'experts de l'action sociale, a-t-on appris. Elle recevra désormais une bourse d'un montant d'un million d'euros, étalée sur cinq ans, ainsi qu'un appui non financier de la part de l'équipe de la Fondation et des collaborateurs du groupe Degroof Petercam .

"Avec ce soutien, on veut faire passer le projet en phase de scale-up." Xavier Van Campenhout Président de la Fondation Degroof Petercam

Objectif? "Lui permettre de passer au rang de scale-up, pour prendre une analogie du monde de l'entreprise", évoque Xavier Van Campenhout, président de la Fondation Degroof Petercam. "Ce qui passera par la validation du mécanisme de reproduction de notre modèle déjà déployé en France, puis par une phase d'internationalisation commençant par la Belgique", ponctue Matthieu Dardaillon, président et cofondateur de Ticket for Change.

En sept ans d'activité, cette école nouvelle génération destinée aux acteurs du changement présente un track-record impressionnant. Elle a accompagné quelque 120.000 personnes désireuses d'avoir un impact positif sur la société par leur travail mais sans forcément savoir comment, de même que 1.400 entreprises sociales. Les entrepreneurs à l'origine de l'application Yuka, qui permet de scanner des centaines de milliers de produits afin d'en connaître les qualités, ont par exemple pu bénéficier de leur soutien; l'application compte aujourd'hui 23 millions d'utilisateurs, dont 800.000 rien qu'en Belgique.

"Aventure collective"

Cette performance, Ticket for Change la doit à son équipe. "Mixte et engagée depuis le début dans une immense aventure collective", souligne Matthieu Dardaillon. L'on retrouve parmi les 25 salariés que compte l'organisation d'une étudiante en école de commerce en quête de sens après un retour d'Inde à une stagiaire chez Danone et Unilever qui ne parvient à trouver sa place, en passant par la fille d'un des anciens hommes forts de ce qui est aujourd'hui le Medef, après qu'elle a occupé les rangs de Médecins du Monde et du Programme alimentaire mondial.

L'idée de départ est à chercher du côté d'un train: le Jagriti Yatra. Ce train permet à 450 jeunes Indiens de partir à la rencontre d’entrepreneurs sociaux qui changent la vie de millions de personnes de par leur solution et leur impact. Matthieu Dardaillon a pu embarquer dans l'aventure en 2012, une expérience "transformatrice", dira-t-il, qui l'amènera à penser Ticket for Change.

Ce diplômé d'école de commerce aura pu compter dans son entreprise sur le soutien de son mentor, Arnaud de Ménibus, fondateur d'Entreprendre&+, philanthrope et homme d'affaires français, de même que sur le parrainage en 2015 d'Emmanuel Macron, alors Ministre de l’Économie, du chef étoilé Thierry Marx et de Nicolas Hulot. De nombreux partenaires privés (Fondation Schneider Electric, Fondation Bouygues Immobilier, Fondation Carrefour…) et publics ont eux aussi apportés leur soutien au projet par la suite.

La clé de l'emploi

Ticket for Change est le troisième lauréat de la Fondation Degroof Petercam depuis une révision de sa stratégie en 2018 en vue de soutenir des solutions innovantes pour l'emploi. Créée en 2008, la Fondation a pour objectif d'aider l'ensemble des citoyens à se réaliser dans une vie professionnelle leur assurant un futur digne. "Ce qui passe, selon nous, par l'emploi", indique Xavier Van Campenhout.

À ce jour, plus de 30 projets ont déjà été soutenus, que ce soit dans le développement de l'esprit d'entreprendre, dans l'enseignement qualifiant à Bruxelles avec Story-Me ou encore dans l'accompagnement professionnel et personnel des entrepreneurs ayant dû déposer le bilan en partenariat avec la Fondation Pulse, derrière laquelle on retrouve des familles entrepreneuriales (Solvay-Janssen, de Spoelberch, Mulliez…), des industriels et des chefs d'entreprises.