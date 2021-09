Le crowdlending souhaite une fiscalité plus avantageuse

Les principaux acteurs du crowdlending souhaitent une exonération du précompte mobilier afin de rendre le prêt entre particuliers et petites entreprises plus attractif.

Avantager l'emprunteur

"L'ambition serait de profiter de cette exonération, non pas pour améliorer le rendement pour le prêteur, mais plutôt pour rendre le crédit plus attrayant pour l'emprunteur.

Budgétairement neutre

"Dans le pire des cas, l'opération que nous proposons serait neutre financièrement. Mais en investissant directement dans l'économie locale, on obtient une série d'effets indirects à moyen et long terme."

"Dans le pire des cas, l'opération que nous proposons serait neutre financièrement. Mais en investissant directement dans l'économie locale, on obtient une série d'effets indirects à moyen et long terme. En injectant l’épargne dormante dans l’économie réelle, de nouveaux revenus fiscaux sont espérés via la croissance et les emplois générés…", assure Pierre-Yves Pirlot.