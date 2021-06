Les banques encouragent les épargnants à investir

Grâce à un plus grand nombre de conseillers en investissement, à une vision plus claire, aux fonds thématiques et aux investissements périodiques, les banques réussissent à convaincre de plus en plus de Belges de franchir le pas de l’épargne vers les investissements.

Même au sein de l’archétype de la banque dédiée aux épargnants belges prudents, Argenta, on constate une forte augmentation des investissements au cours des 12 mois qui ont suivi le 1er avril 2020. "La vente de fonds maison a augmenté de 18%", explique la porte-parole Christine Vermeylen. Cette hausse s’explique en partie par une campagne incitant les Belges à investir en présentant les investissements comme "une bonne alternative à l’épargne" et par l’abaissement du seuil d’entrée de 2.500 à 1.000 euros.

"Nous avons changé les choses en installant des spécialistes de l’investissement dans les agences." Xavier Gys AXA Banque

Cela fait des années que les grandes banques vendent des fonds, mais les plus petites banques ont amorcé un mouvement de rattrapage. "Les directeurs d’agence s’occupaient en priorité des problèmes bancaires, des crédits et des dossiers d’assurance. L’investissement ne se retrouvait à l’ordre du jour que s’il restait du temps. Nous avons changé les choses en installant des spécialistes de l’investissement dans les agences", explique Xavier Gys d’AXA Banque. "Auparavant, seul un tiers et au maximum la moitié de nos agents étaient actifs dans le domaine de l’investissement. Aujourd’hui, ils sont beaucoup plus nombreux."

Les taux bas sont depuis longtemps une source de frustration pour les épargnants, mais de nombreux Belges n’osent pas franchir le pas vers l’investissement. Pendant la crise du coronavirus, les banques qui disposaient de canaux digitaux performants ont pu les utiliser pleinement pour informer et encourager les clients à franchir le pas. "Les canaux digitaux rendent tout cela beaucoup plus accessible", explique-t-on chez Belfius.

Expliquer aux clients

Les banques ont beaucoup misé sur la communication. "Nous devons expliquer aux clients que leur épargne perd de sa valeur. Au même moment, les investissements doivent être expliqués de manière transparente et compréhensible. Sans jargon, mais en respectant les obligations légales", poursuit Gys. "Je teste parfois mes explications auprès de ma famille ou de mes amis. S’ils comprennent, je peux aller de l’avant."

Cela semble mieux fonctionner avec des produits d’investissement thématiques. "Nos fonds axés sur l’avenir investissent dans une problématique ou un défi qui tient nos clients à cœur, comme la mobilité ou la santé. C’est plus concret. Les clients trouvent que c’est plus intéressant et plus simple que de choisir entre un fonds obligataire ou un fonds mixte dans tel ou tel secteur ou région", ajoute le directeur du marketing Private Banking & Wealth de Belfius, Olivier Goerens.

40% Chez Crelan, les contrats d’investissement périodique ont augmenté de 40% par rapport à 2019.

Les formules avec investissements périodiques ont également le vent en poupe. Un versement fixe d’un montant limité – à partir de 25 euros – semble être une étape plus facile à franchir qu’investir un montant important. "En trois ans, le nombre de contrats d’investissement périodique a été multiplié par deux. L’an dernier, ils ont augmenté de 40% par rapport à 2019", confirme le porte-parole de Crelan, Leo De Roeck. Pendant l’année de pandémie, Argenta a enregistré 23.000 nouveaux contrats d’investissement.

"Ces plans d’investissement intéressent un nouveau groupe important de clients", peut-on entendre chez KBC. Son porte-parole Stef Leunens souligne également qu’une forme très spécifique d’investissement, "Investir avec votre menue monnaie", connaît un grand succès auprès des starters, qui sont essentiellement des jeunes. Concrètement, toutes les transactions réalisées sur le compte à vue sont automatiquement arrondies vers le haut et cet argent est versé dans un fonds d’investissement.

Cet intérêt croissant pour les investissements ne signifie pas pour autant que les Belges aient définitivement tourné le dos à leur tirelire. En 2020, le leader du marché BNP Paribas Fortis a d’une part constaté une hausse importante des achats d’actions individuelles (+155%), de produits d’assurance Branche 23 (+46%) et de fonds (+6%). Mais d’autre part, la banque souligne que les investissements de ses clients ont beaucoup moins augmenté que les montants placés sur les comptes à vue et d’épargne. "Les volumes épargnés ont doublé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 par rapport à la même période en 2018 et 2019", explique la porte-parole Hilde Junius.

Montagne d’épargne

La tendance qu’ont les banques à encourager leurs clients à investir s’explique aussi en grande partie par leurs propres résultats. "Chaque banque est confrontée au même problème: en Belgique, nous sommes assis sur une montagne d’épargne historiquement élevée. À cause des taux bas, la rentabilité de cette épargne s’érode. La seule solution est d’augmenter les revenus indépendants des taux d’intérêt, par exemple les commissions sur les produits d’investissement", explique Xavier Gys d’AXA Banque. Le fait que l’épargne soit aujourd’hui plus un fardeau qu’un avantage pour les banques est confirmé par le fait qu’aucune banque n’est aujourd’hui intéressée par la reprise du portefeuille de clients de Rabobank.be.

"Nous ne voyons personne investir d’un coup toute son épargne. Les gens continuent à épargner pour faire face aux dépenses imprévues." Olivier Goerens Directeur du marketing Private Banking & Wealth de Belfius

Le risque existe-t-il que certains clients ne disposant pas du bon profil se retrouvent malgré tout poussés vers les investissements ? La FSMA n’en voit aucun signe et rappelle les nombreuses règles relatives à l’établissement des profils. "Nous ne voyons personne investir d’un coup toute son épargne. Les gens continuent à épargner pour faire face aux dépenses imprévues", explique Goerens.

Si l’on en croit Crelan, l’investissement suit une tendance à la hausse depuis des années et a connu un pic en 2020. "À l’heure actuelle, on s’attend à ce que les chiffres record de 2020 continuent à augmenter." Les Belges ont-ils définitivement tiré un trait sur leur compte d’épargne ? "Il n’y aura pas de retour en arrière. Nous nous dirigeons de plus en plus vers ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, où les citoyens investissent davantage", prédit-on chez Belfius.