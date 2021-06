Les biens immobiliers hypothéqués seront évalués tous les trois ans

"Les nouvelles orientations de l’ABE requièrent simplement des établissements qu'ils définissent des politiques internes et des procédures clarifiant les modalités et les fréquences de ces suivis et réévaluations par types de biens", explique-t-on au sein de la Banque Nationale de Belgique. Le régulateur ajoute que si cette mesure n'est, au final, qu'une clarification des exigences du règlement européen répondant au problème des expositions non performantes, elle exigera des banques d'allouer davantage d'attention et de ressources internes (et/ou externes) pour l'évaluation des biens immobiliers.