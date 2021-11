Les inondations et la vente des activités irlandaises ont pesé sur KBC

Le bancassureur KBC a réalisé un bénéfice net de 601 millions au troisième trimestre, contre 697 millions un an plus tôt à la même période. L'impact des inondations de juillet sur les activités d'assurances et la vente des activités irlandaises ont joué un rôle sur le bénéfice à la baisse, a indiqué KBC ce vendredi, lors de la présentation des résultats trimestriels. Le bénéfice net reste toutefois plus élevé que les prévisions des analystes.