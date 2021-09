Les trois catalyseurs pour l’action KBC, selon Kepler

Kepler Cheuvreux est passé à l'achat sur KBC et a relevé son objectif de cours, ce qui a dopé le titre en bourse. La conviction du broker repose sur trois éléments. Les voici.

KBC se distingue ce matin sur Euronext Bruxelles avec un gain de plus de 4% à 75,9 euros , ce qui permet à l’action de totaliser une progression de 30% environ depuis le début de l’année.

C’est à Kepler Cheuvreux que l’on doit ce bond du jour. Le broker a, en effet, relevé sa recommandation sur le groupe de bancassurance à "acheter" contre "conserver" avant. L’objectif de cours est majoré de 23% et passe de 65,9 euros à 81 euros, soit largement au-dessus du "target" moyen qui s'établit à 74 euros.

Actuellement, neuf brokers sont à l’achat sur la valeur, onze conseillent de la conserver et trois de la vendre. Le plus optimiste est HSBC avec un objectif de cours de 90 euros. À l’autre bout du spectre, on trouve Barclays ("neutre") qui vise un niveau de 59,9 euros.