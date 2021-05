Nagelmackers traîné en justice par ses agents

La banque Nagelmackers , détenue par le conglomérat chinois Anbang , a décidé en début d'année de recentrer sa stratégie sur les segments personal et private banking . Il s'agit là d'une tuile pour les agents indépendants de l'enseigne, qui s'étaient construit une large base de clients retail lorsque l'établissement se trouvait sous la férule de Delta Lloyd .

Code de conduite

Déjà en mars, BZB-Fedafin avait averti que Nagelmackers ne respectait pas le code de conduite conclu entre les banques et les agents, relatif aux indemnités en cas de fermeture d'une succursale. Cette charte avait été élaborée à la suite de la sévère restructuration opérée par ING en 2016. Elle stipule, notamment, qu'en cas de réorganisation, l'institution doit informer ses agents du nombre de bureaux visés et du mode de calcul des commissions de portefeuille et de rupture.