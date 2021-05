Peter Vanden Houte (ING): "Les pénuries vont perdurer jusqu'au second semestre 2022"

Ces goulots d’étranglement peuvent-ils saboter la reprise?

Les pénuries de matières premières et de produits semi-finis sont importantes, surtout dans le secteur manufacturier. L’industrie automobile par exemple manque de microprocesseurs, au point que certaines usines doivent être mises à l’arrêt certains jours. Les pénuries risquent de peser sur la reprise. Mais pas au point de paralyser celle-ci. Pour la première fois depuis longtemps, on va avoir une reprise forte et synchronisée au niveau mondial. Loin de disparaître, les pénuries vont au contraire s’intensifier. De gros investissements sont en train d’être réalisés pour renforcer l’offre, mais il y aura un délai avant que ceux-ci ne produisent leurs effets. C’est pourquoi les pénuries devraient sans doute perdurer jusqu’au second semestre de 2022. Maersk vient en tout cas d’annoncer que la pénurie de conteneurs ne serait pas résolue cette année.