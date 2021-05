Peu de banques ex-Brexit relocalisées en Belgique

C'est la capitale irlandaise qui a séduit le plus d'institutions financières "sorties" de Londres en raison du Brexit. Devant Paris et Luxembourg...

La Belgique n'a guère profité du mouvement de relocalisations des institutions financières londoniennes inquiétées par les conséquences du Brexit . C'est la capitale irlandaise Dublin qui en a tiré le plus gros bénéfice , selon une étude du think tank New Financial relayée par le quotidien français Les Échos.

Dublin a attiré 25% des banques, compagnies d'assurance et gestionnaires d'actifs ayant quitté le centre financier de Londres à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne: 135 déménagements sur un total de 546 ont pris sa direction. Paris prend la deuxième place de ce classement particulier avec 19% des relocalisations, devant Luxembourg (17%), Francfort (12%) et Amsterdam (9%).

New Financial relève que la place financière ex-londonienne s'est dispersée aux quatre coins du Vieux Continent, avec des concentrations locales par spécialisations. Dublin semble, par exemple, plus attrayante pour les sociétés de gestion d'actifs tandis que les banques ont plutôt choisi Francfort. Amsterdam a les faveurs des plateformes de trading, des bourses et des courtiers. Proche de Dublin en caractéristiques, Luxembourg tente davantage les hedge funds et les sociétés de capital-investissement.