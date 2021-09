Pour grandir, la fintech belge veut une réglementation simplifiée

Les acteurs de la fintech belge appellent les autorités à lever les freins réglementaires et à soutenir un secteur en pleine croissance en profitant de l'open banking.

"Nous devons arrêter la dégringolade!" Comme à son habitude, Jean-Louis Van Houwe , le président de FinTech Belgium , ne mâche pas ses mots. L'association publie ce jeudi son baromètre annuel mené auprès de ses 120 membres. Il est consacré à l' open banking , alors que la deuxième directive européenne sur les services de paiement (PSD2) fête le second anniversaire de son entrée en vigueur.

L'un des enseignements principaux de ce coup de sonde est que plus de la moitié (55%) des répondants rencontrent des difficultés dans la procédure d'authentification . "C'est parce qu'en Belgique, cela nécessite à chaque fois de mettre en œuvre une interface bilatérale entre les deux entreprises concernées", indique Jean-Louis Van Houwe. "Cela dépend souvent de prestataires externes. En Allemagne, tout le monde s'est mis d'accord sur une procédure standard, ce qui facilite bien les choses. Il n'y a rien de comparable ici."

La faute à une réglementation ne couvrant aucun aspect technique et ne prévoyant aucune standardisation des connexions. "La transposition de la directive laisse une espace libre à l'interprétation", explique Arnaud Sirtaine, CEO de Pulse Consult, qui a réalisé le baromètre.

Attentisme des autorités

"En Belgique, on est souvent très consensuel et moyennement courageux."

Pourtant, de nombreux acteurs belges ont conscience du potentiel libéré par l'open banking. "Une des quatre grandes banques nous a même déclaré que cela constitue une vraie stratégie pour elle et qu’elle a défini des opportunités sur lesquelles elle compte capitaliser", précise Jean-Louis Van Houwe.

Il déplore cependant l'attentisme des autorités dans ce domaine, alors que les compétences et les perspectives de croissance sont là. "Il n'y a pas un mot sur la fintech dans le plan de relance!", souligne-t-il. "C'est peut-être parce qu'en Belgique, on est souvent très consensuel et moyennement courageux."