Rabobank.be ou la fin de l'ère de la collecte des dépôts

Qui veut des épargnants à rémunérer? Personne? Alors, on ferme! Rabobank n'a trouvé aucun repreneur pour sa filiale belge et a donc choisi de fermer purement et simplement les comptes de ses 228.000 clients dans notre pays. Dans un communiqué publié sur son site internet jeudi, Rabobank.be annonce qu'elle clôturera les comptes d'épargne de ses clients , qui renferment près de 7 milliards d'euros, le 1er juillet 2022.

À l'époque, les conditions financières étaient très différentes de celles d'aujourd'hui . Le principal taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) était de 2,75% et les banques traditionnelles offraient plus de 2% d'intérêt sur les livrets, des rémunérations qui laissent rêveur de nos jours.

"Lors de la crise financière, collecter des dépôts en Belgique avait du sens", rappelle Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management de l'Université catholique de Lille. "Les banques avaient besoin de liquidités et avoir des dépôts était plus avantageux que de devoir se financer sur le marché. Mais avec la politique monétaire exceptionnelle (de la BCE), les taux sont tombés très bas, y compris sur le marché interbancaire. Les dépôts sont même devenus plus chers que le marché interbancaire."