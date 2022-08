"Triodos nous fait un coup à la Arco"

Et pour cause, ces investisseurs, parmi lesquels 7.400 Belges, se retrouvent depuis deux ans et demi avec des certificats d'actions invendables , en raison de difficultés persistantes dans le système interne de vente.

"Le dividende offert par Triodos n'est rien de plus qu'un moyen de gagner du temps, commente Patricia Grillo, détentrice de certificats. Je ne comprends pas non plus pourquoi la banque verse maintenant à tout le monde les 14,4 millions qu'elle avait pourtant réservés aux investisseurs dans la situation financière la plus difficile. De plus, elle a engrangé de bons bénéfices l'année dernière; elle aurait pu en reverser une partie".