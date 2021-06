Triodos va soutenir le secteur culturel à hauteur de 50 millions d'euros en Belgique

Grâce à ce programme, Triodos pourra octroyer, au cours des deux prochaines années , des prêts allant jusqu'à 200 millions d'euros à des entrepreneurs culturels et créatifs en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Allemagne . De ce total, 50 millions d'euros seront destinés à notre seul pays . L'entreprise vise un soutien à 250 entreprises.

Les entrepreneurs auront ainsi accès à des financements à des taux d'intérêt plus faibles ou avec des exigences de garantie plus limitées. "Triodos utilisera ces fonds pour financer un large éventail d'initiatives, principalement destinées à l'industrie cinématographique, aux médias, aux écoles d'art, aux festivals de musique, au théâtre et aux productions musicales", indique la banque dans un communiqué.