Unicredit ne reprendra pas Monte dei Paschi

Le gouvernement italien et Unicredit ont annoncé conjointement dimanche avoir mis fin à leurs négociations sur la vente de Monte dei Paschi (MPS) , les efforts pour conclure un accord sur la recapitalisation coûteuse de la banque toscane en difficulté n'ayant pas abouti.

"En dépit des efforts des deux parties, les négociations se rapportant à l'acquisition potentielle d'un périmètre défini de Monte dei Paschi di Siena ne se poursuivront pas", ont déclaré le ministère de l'Economie et des Finances et la banque Unicredit dans un communiqué.

L'Italie considèrait depuis longtemps qu' une fusion de MPS avec un établissement financier plus solide était la meilleure solution pour la banque toscane mais trouver un acquéreur s'est avéré une tâche ardue pour le Trésor, alors que la banque a accumulé les dettes après des années de mauvaise gestion.

Rome s'est entendu avec Bruxelles sur une date-butoir à mi-2022 pour "reprivatiser" l'établissement que l'Etat italien a sauvé en 2017, et dont il possède 64% du capital.

Conditions trop chères

La banque milanaise demandait un plan de recapitalisation de plus de 7 milliards d'euros, une somme que le Trésor a estimée "trop punitive" pour les contribuables italiens qui ont déjà été sollicités à hauteur de 5,4 milliards d'euros il y a quatre ans pour renflouer MPS.

D'après l'une des sources, le nouvel administrateur délégué d'Unicredit Andrea Orcel, qui a succédé en avril dernier à Jean-Pierre Mustier, déjà réticent à une fusion avec MPS, a encore relevé les exigences de la banque milanaise, réclamant un accord uniquement sur les parties les plus rentables de l'établissement .

Unicredit a dit ne vouloir que les succursales de Monte dei Paschi dans les régions les plus riches du nord et du centre de l'Italie et ne prendre en charge aucune créance douteuse ni aucun risque juridique liés à la mauvaise gestion de la banque.