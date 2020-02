600 cadres menacés chez GSK, et qui pour les défendre?

Syndicats et direction de GSK se retrouvent ce mercredi matin pour la première fois depuis l'annonce du plan Renault. Les syndicats veulent au préalable obtenir des garanties quant à la défense du personnel cadre pendant ces négociations.

Premier conseil d'entreprise ce matin à 10 heures chez GSK . L'entreprise pharmaceutique a annoncé la semaine dernière son intention de supprimer 720 emplois en plus de la non-reconduction de 215 contrats temporaires .

Depuis l'annonce les syndicats sont sur la brèche. Ils ont organisé la semaine dernière des assemblées générales afin d'informer le personnel. "Le personne est inquiet, en colère et se pose beaucoup de questions sur l'avenir de l'entreprise et sur son avenir", explique Ludovic Kaloen, SETCa.

Objectif zéro licenciement

Aujourd'hui, les syndicats espèrent de la direction de plus amples informations sur ce plan Renault. Même si leur ligne directrice est le "zéro licenciement sec", ils souhaitent avoir la répartition de l'impact des pertes d'emplois service par service, et surtout savoir comment l'entreprise espère poursuivre son activité avec un dixième du personnel en moins. "Je ne pense pas que 1.000 personnes se tournent les pouces chez GSK", lance Pascal Strube, SETCa. "Nous voulons donc savoir quelle sera la répartition et la charge de travail sur les personnes qui resteront."