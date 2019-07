A quand le rebond pour l'action Solvay, à la remorque de son secteur?

Le mercredi 31 juillet avant Bourse, Solvay lèvera le voile sur ses résultats du deuxième trimestre. On sait déjà que 2019 s’annonce comme un exercice difficile pour le groupe chimique qui est dirigé, depuis le 1er mars, par Ilham Kadri .

Lors de la publication des résultats de trois premiers mois de l’année, les pendules ont été remises à l’heure via un "profit warning". Les conditions de marché "favorables" et la croissance "modeste" anticipées pour 2019 lors du bilan de 2018 ont été remisées au placard. On parle désormais d’une croissance de l’Ebitda "stable à modestement négative".