Acquisition à plus de 10 milliards de dollars pour Pfizer

L'année dernière, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait approuvé le traitement par voie orale d'Array destiné aux patients atteints du cancer de la peau le plus meurtrier. Le groupe teste également sa trithérapie dans le traitement du cancer colorectal.

Effets biotechs

La transaction de Pfizer devrait être relutive sur le bénéfice par action à compter de 2022 et aura un effet dilutif sur le bénéfice par action ajusté compris entre 4 et 5 cents cette année et en 2020, a déclaré Pfizer. L'acquisition devrait être finalisée au second semestre de cette année, a indiqué Pfizer.