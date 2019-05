Après l'automobile Recticel pourrait vendre une autre division

Selon une analyste de Degroof Petercam, Recticel pourrait vendre, à moyen terme, ses activités de literie, ce qui lui permettrait de se focaliser sur son pôle isolation et d'y investir davantage.

Maintenant que la poussière est retombée après l’agitation provoquée par les deux offres de rachat proposées par Kingspan , et refusées, à quoi va ressembler l’avenir de Recticel dans les mois et années à venir?

En attendant que Kingspan ne tente encore une fois sa chance -qui sait ?-, le groupe spécialisé dans les mousses de polyuréthane va poursuivre le processus de cession de ses activités automobiles . Une première étape a été franchie, fin 2018, pour le pôle concernant les sièges de voiture et les appuis-tête. Le processus continue pour celui comprenant des revêtements sur mesure pour l’habitacle.

Vente de l'automobile

Etant donné les inquiétudes à court terme touchant le secteur automobile, Nathalie Debruyne de Degroof Petercam estime entre 60 et 100 millions d’euros le montant qui pourra être tiré de ces deux ventes, contre 130 millions avant et une valeur comptable de 140 millions. "Si Recticel réussit à annoncer une issue positive pour cette vente et atteint sa valeur comptable, nous pourrions relever notre objectif de cours d’un euro" précise l’analyste.