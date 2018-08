Avery Dennison recrutera jusqu'à 250 personnes pour son site de Soignies

Plusieurs dizaines de millions d'euros sont investis par le groupe américain dans le développement de l'ex-Mactac à Soignies.

L'entreprise Avery Dennison agrandit son site de Soignies et recrute avec le Forem quelque 250 futurs collaborateurs jusqu'en mai 2019. Selon le Forem, chargé d'organiser mercredi le premier jobday pour Avery Dennison, il s'agit du début d'un des plus importants recrutements de ces dernières années dans la région du Centre.

La société Avery Dennison (ex-Mactac), société spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux d'étiquetage (articles auto-adhésifs utilisés notamment dans la communication visuelle intérieure et extérieure) a annoncé en juillet dernier qu'elle développait son site de Soignies afin d'en faire le futur principal centre de fabrication graphique en Europe. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont consacrées à ce projet d'envergure qui prévoit le déménagement de plusieurs équipements à Soignies et la construction de nouvelles installations pour amener ce site aux meilleurs standards en termes de sécurité et de capacité de fabrication. Le site de Soignies prévoit de tripler ses volumes de production.

La première vague de recrutement se déroule mercredi au Centre de compétence Forem Logistique (Houdeng-Goegnies) où près de 250 candidats, présélectionnés par le Forem, ont rencontré les responsables des ressources humaines d'Avery Dennison. "Il y a 90 postes à pourvoir ce mercredi dont 40 caristes et 50 opérateurs de production", a indiqué Catherine Roelants, chargée de communication du Forem en Hainaut. "Nous avons opéré une présélection des candidats en examinant les candidatures sur la base des critères fournit par l'entreprise; C'est l'étape la plus conséquence et la plus laborieuse dans une procédure de recrutement. Les personnes sélectionnées seront ensuite amenées à poursuivre la procédure de recrutement propre à la société."

Pour soutenir le développement du site et l'activité Graphics Solutions, 250 emplois directs (opérateurs de fabrication, personnel de supervision et personnel technique spécialisé) sont créés. "40 % des personnes ont d'ores et déjà été engagées, " complète Thierry Van Doosselaere, HR Director Avery Dennison. "Nous avons déjà les nouveaux bâtiments qui sont en cours de finition. Les premiers équipements sont arrivés sur le site, le projet avance à la vitesse prévue. Le site de Soignies, qui employait 400 personnes, va employer plus 650 personnes en avril 2019, une fois le projet d'expansion finalisé."

Pour compléter l'extension, une plate-forme logistique externe utilisée par Avery Dennison à Tournai sera également étendue.