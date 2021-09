Azelis veut lever 880 millions d'euros via son IPO

Le distributeur chimique anversois Azelis lance le processus pour son entrée sur Euronext Bruxelles . Il ambitionne de lever quelque 880 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles et le placement de titres détenus par des actionnaires existants.

Investisseurs institutionnels

Goldman Sachs et JPMorgan dirigent le syndicat des banques constitué de Barclays Bank, BNP Paribas Fortis, HSBC, ING Belgique. Les banques Rabobank et La Landesbank Baden-Württemberg agissent comme comanagers et Lazard & Co. comme conseiller financier.