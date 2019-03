Bayer plonge de 10% avec la mise en cause du Roundup dans un cas de cancer

La décision unanime des jurés ouvre la voie à la seconde phase du procès qui portera, à partir de ce mercredi et devant le même jury, sur la responsabilité de l'entreprise et les dommages. Le plaignant a commencé à utiliser du Roundup dans les années 1980 dans sa propriété et a pulvérisé de "grandes quantités" de ce produit pendant de nombreuses années, selon des documents judiciaires. On lui a diagnostiqué un cancer du système lymphatique, en février 2015 et il a engagé une action en justice un an plus tard.