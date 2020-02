Bénéfice et chiffre d'affaires en légère baisse pour Solvay en 2019

Pour 2020, le groupe chimique belge se montre très prudent en raison des incertitudes liées au coronavirus et à la crise du 737 MAX.

Solvay a dégagé à l’issue du 4e trimestre 2019 un chiffre d’affaires net en baisse de 5,2% à 2,44 milliards d'euros et un EBITDA sous-jacent en baisse de 1% à 525 millions.

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d'affaires 2019 du groupe chimique belge est resté stable et s'est établi à 10,244 milliards, soutenu par des effets de change de conversion favorables. Sur une base organique, il a reculé de 2,2 %, les prix nets positifs ayant partiellement compensé le recul des volumes. Il y a eu une légère réduction de périmètre d'activité du groupe, qui provient de la cession d’activités résiduelles de carbonate de soude en Egypte en octobre 2018.

L'EBITDA sous-jacent 2019 est en recul de 0,4% à 2,322 milliards et en baisse organique de 2,8 % , en raison principalement de la baisse des volumes. Le free cash flow des activités poursuivies en 2019 s’est établi à 606 millions, en hausse de 40 millions sur un an.

Forte demande des composites

Globalement, précise Solvay dans son communiqué, la croissance à deux chiffres du volume dans le segment Composites, la hausse des prix dans celui de Performance Chemicals et l’attention portée à la maîtrise des coûts ont permis d’atténuer la faiblesse de la demande sur les marchés de l'automobile, de l'électronique et du pétrole et du gaz tout au long de l'année. La forte demande de matériaux composites destinés à l’aéronautique a permis de dégager un résultat record malgré le ralentissement anticipé au quatrième trimestre suite à la réduction du rythme de production du 737MAX.