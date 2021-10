Bernard de Laguiche, le dernier héritier à la direction de Solvay

Il aura œuvré 34 ans pour le groupe chimique fondé par son aïeul Alfred Solvay. Avant de faire un pas de côté, en marge de révélations sur une vaste optimisation fiscale.

Le 27 septembre dernier, Bernard de Laguiche démissionnait de ses fonctions d'administrateur chez Solvay et chez Solvac , le monoholding majoritairement familial détenant 30% des actions du groupe chimique. Même pas deux semaines plus tard, il était cité dans l'enquête dite des Pandora Papers, mené par l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) parmi les héritiers d'Ernest Solvay ayant constitué un labyrinthe de sociétés offshore aux quatre coins du monde pour payer moins d'impôts.

Ni du côté de Solvay, ni de celui de Solvac, on ne se perd en commentaires sur la concomitance. L'on s'en tient à la version officielle d'alors, c'est-à-dire un départ motivé par des "raisons personnelles".

Conséquences minimisées

Et de raisons personnelles, il convient peut-être de voir la volonté, une fois informé de l'avancement de l'enquête, d'un homme réputé "discret" et "professionnel", de minimiser les conséquences des révélations pour la maison à laquelle il a voué une majeure partie de sa vie.

En effet, Bernard de Laguiche et Solvay, c'est une histoire qui remonte à loin. À l'enfance, même, puisque l'intéressé est lié à la branche française des descendants d'Alfred Solvay – comme en a longtemps témoigné un portrait accroché dans son bureau.

Bernard de Laguiche obtint, en 2013, le titre de "CFO of the Year", octroyé chaque année par nos confrères de Trends Tendances.

Par la suite, il y passera 34 ans de sa vie, dont sept au poste de CFO où il joua un rôle décisif dans la transformation de l'entreprise – en ce compris la vente du pôle pharmaceutique lancée au lendemain de la crise pétrolière – et dans le rachat du français Rhodia. Ce qui lui valut, en 2013, le titre de "CFO of the year", octroyé chaque année par nos confrères de Trends Tendances.

Il fut même, un temps, pressenti pour reprendre les commandes de l'entreprise en qualité de CEO, sans succès pour autant. Cet épisode l'amena à faire ses valises pour démarrer une nouvelle aventure au Brésil, pays d'origine de son épouse, dans le domaine agro-industriel. En l'occurrence, pour produire du soja et de la viande.

Le dernier de la famille au comité de direction

Il a ainsi été le dernier membre de la famille à siéger au comité de direction, avant que les familles actionnaires décident de réserver cette tâche "à des managers externes et professionnels" pour permettre une "séparation claire dans un monde qui devient sans cesse plus complexe" et un Solvay "actif dans le monde entier", évoquait à l'époque dans la presse Jean-Pierre Delwart, alors président de Solvac.

À partir de là, Bernard de Laguiche s'est concentré, un MBA en agrobusiness empoché dans la foulée à Sao Paulo, sur ses fonctions d'administrateurs à gauche à droite, en ce compris celles conservées au sein des conseils de Solvay et de Solvac. Jusqu'à septembre dernier.

Rien ne filtre sur le devenir de l'homme d'affaires, âgé de 62 ans, pour la suite. Tout au plus apprend-on qu'il serait revenu il y a quelques années de cela sur le Vieux continent "pour des raisons de sécurité" par rapport au Brésil.