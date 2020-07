Coronavirus: De nouveaux espoirs pour le remdesivir développé par Gilead

Selon l'entreprise, une étude en phase trois a montré que le remdesivir améliore "significativement la récupération clinique et réduit le risque de décès" chez les patients atteints du Covid-19.

62 % de risque de décès en moins

La société a déclaré avoir recueilli les données à partir d'une analyse comparative utilisant à la fois 312 patients dans cet essai avancé et des patients d'une "cohorte rétrospective de patients du monde réel", présentant des caractéristiques et une gravité de la maladie similaires à celles de l'étude.

"Nous travaillons à élargir notre compréhension de la pleine utilité du remdesivir", a déclaré le médecin en chef de Gilead, le Dr Merdad Parsey, dans un communiqué. "Pour faire face à l'urgence de la pandémie persistante, nous partageons les données avec la communauté des chercheurs aussi rapidement que possible dans le but de fournir des mises à jour transparentes et opportunes sur les nouveaux développements du remdesivir".