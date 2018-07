Coup de pouce de 25 millions de dollars de BASF pour Materialise

À l’inverse des autres entreprises actives dans l’impression en 3D, Materialise ne produit pas de hardware. Elle se concentre en effet sur le software, les services et les applications pour le secteur médical et le secteur industriel.

Pour Fried Vancraen, le fondateur et CEO de Materialise, la coopération avec BASF est au moins aussi importante que cette augmentation de capital de 75 millions de dollars. "Nos philosophies s’accordent parfaitement. BASF souhaite développer davantage de matériaux imprimables en 3D. Et nous voulons disposer d’applications dans un plus grand nombre de secteurs. Ils ont les matériaux, nous avons le software", explique-t-il.