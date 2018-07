Des sacs solubles pour lutter contre la pollution des mers

Qui n'a jamais vu un sac plastique flotter dans l'eau d'une rivière ou d'une mer? Il faut dire que ces déchets mettent jusqu'à 500 ans pour se dégrader . Plus de temps qu'il n'en faut pour menacer l'écosystème sous-marin. Mais cela pourrait bien changer grâce à l'inventivité d'ingénieurs chiliens.

Ces chercheurs ont présenté mardi à Santiago des sacs plastiques faits pour se dissoudre dans l'eau . Sous l'oeil des caméras, les ingénieurs de l'entreprise Solubag ont ainsi plongé dans un bocal ce sac de leur création, entièrement dissous quelques minutes plus tard. Roberto Astete, le directeur de l'entreprise, est allé jusqu'à boire l'eau après dissolution , pour prouver l'innocuité de son invention. "Notre produit est un dérivé de roche calcaire qui n'a pas d'impact sur l'environnement ", a-t-il assuré. Le calcaire remplace en fait le pétrole dans la formule chimique du plastique. Une fois celui-ci dissous, "il reste du carbone dans l'eau, ce qui n'a aucun effet sur le corps humain ", garantit l'entrepreneur.

"C'est comme faire du pain, a-t-il ajouté. Pour faire du pain, il faut de la farine et d'autres ingrédients. Notre farine, c'est l'alcool polyvinylique [soluble dans l'eau] et d'autres ingrédients, approuvés par la FDA [l'agence américaine chargée de la sécurité alimentaire et des médicaments], qui nous ont permis de fabriquer différents produits" en plastique avec ce matériel.