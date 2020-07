Du plomb dans le sang d'enfants à Hoboken, Umicore doit trancher

Des quantités trop élevées de plomb ont été relevées, ces dernières semaines, dans le sang d'enfants résidant aux abords de l'usine d'Umicore à Hoboken. L'entreprise serait prête à indemniser les familles désireuses de déménager.

Du plomb dans l'aile. Enfin, dans le sang. Au cours des dernières semaines, les tests ponctuels conduits sur la population des quartiers de Moretusburg et Hertogvelden, bordant le site d'Umicore à Hoboken, ont révélé des taux préoccupants de plomb dans le sang des enfants.

En l'espèce, près de la moitié des enfants testés ont affiché des taux de plomb supérieurs à la valeur limite fixée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 5 microgrammes par décilitre de sang (µg/dl). Pire, vingt enfants testés mesuraient plus de 10 µg/dl et quatre autres dépassaient la barre des 20 µg/dl.

Rappelons qu'un trop grande exposition au plomb peut entraîner de sérieux troubles de la santé, comme de l'anémie ou diverses dérèglements nerveux, du foie et des reins.

Confinement et Ciara

Loin d'être neuve, cette histoire entache, une fois de plus, la réputation du site anversois du leader belge de la technologie des matériaux et le recyclage. En réalité, cela fait près de quarante ans que les enfants des ménages sont soumis a des tests sanguins tous les six mois et, jusqu'à cette dernière occurrence, les résultats étaient plutôt rassurants.

"Ces taux élevés de plomb dans le sang sont une véritable mauvaise surprise pour nous, d'autant plus que les résultats de nos études environnementales sont bons", indique Marjolein Scheers, la porte-parole d'Umicore. Parmi les facteurs explicatifs à ces niveaux records, certains avancent les conséquences de l'important incendie qui s'est déclaré début mars sur le site de l'usine. Mais cette hypothèse est réfutée par l'intéressé.

"Selon nous, la conjonction de vents importants, de la tempête Ciara de février et du confinement peuvent expliquer ces résultats." Marjolein Scheers Porte-parole d'Umicore

"Si l'incendie en était la cause, cela se serait aussi ressenti sur nos études d'incidence environnementale. Or ce n'est pas le cas. Selon nous, la conjonction de vents importants, de la tempête Ciara de février et du confinement peuvent expliquer ces résultats. En effet, les enfants ont été contraints de rester plus chez eux et ont été sans doute plus fortement exposés à l'usine qu'en temps normal", explique encore Marjolein Scheers.

Vers une indemnité pour déménager ?

Dans une interview accordée à De Standaard ce mardi, le directeur de l'usine de Hoboken, Luc Gellens, se disait très affecté par ces récentes observations. "Nous rêvions de rendre tout le quartier sain à nouveau. Maintenant, il est douloureux d'avouer que nous avons échoué", déclarait-il au quotidien flamand.

"Nous rêvions de rendre tout le quartier sain à nouveau. Maintenant, il est douloureux d'avouer que nous avons échoué." Luc Gellens Directeur de l'usine de Hoboken et vice-président d'Umicore

Aujourd'hui, il appartient à l'entreprise et aux autorités locales de trancher: les quartiers de Moretusburg et Hertogvelden sont-ils habitables? Ici, il semble que les derniers échantillons sanguins parlent d'eux-même, rejoignant ainsi les craintes de la communauté scientifique.

Toujours dans son entretien avec le Standaard, Luc Gellens se prononçait en faveur de la création d'un "tampon vert" entre l'usine et les quartiers résidentiels. Le directeur a également fini par admettre: "Il serait préférable qu'il n'y ait pas de familles avec de jeunes enfants vivant dans la région. Ou bien à une distance suffisante, et je parle de plus d'un kilomètre."

"Il serait préférable qu'il n'y ait pas de familles avec de jeunes enfants vivant dans la région." Luc Gellens

Parmi les solutions étudiées et outre les mesures de précaution additionnelles que les dirigeants de l'usine d'Hoboken se disent déterminés à prendre, l'une semble être de plus en plus privilégiée. Ce mercredi, plusieurs quotidiens du Nord du pays avançaient en effet la possibilité pour le géant industriel anversois d'indemniser les familles désirant déménager afin de s'éloigner de la zone à risque.