Entre Solvay et Berenberg, la chimie ne prend pas

Depuis 2015 et l’acquisition de Cytec, l’évolution du groupe chimique s’est centrée sur la croissance dans les composites et les plastiques à haute valeur ajoutée. Les activités plus cycliques comme la soude, le pôle Novecare, et les solutions technologiques ont fluctué avec les matières premières comme le pétrole et les métaux. "Après examen, nous estimons qu’il y a peu de catalyseurs pour une envolée de l’action dans la mesure où les activités plus cycliques croissent au moins aussi vite que celles qui devraient bénéficier d’une croissance durable" soulignent Sebastian Bray et Anthony Manning.