Enzybel Pharma veut s'imposer sur le marché de la pancréatine

La pancréatine est un extrait d’enzymes du pancréas du cochon, qui est génétiquement proche de l’homme. La pharmacie représente les deux tiers du marché mondial (3.000 tonnes par an) de cette substance organique, qui est estimé à 3,5 milliards de dollars pour les USA, l’Europe et la Russie.

De grandes sociétés vendent des médicaments à partir de pancréatine, qui reste un des rares extraits naturels à avoir le statut de médicament. Il s’agit d’un marché réparti à 35% sur l’Asie-Pacifique, 25% pour les USA et moins de 20% pour l’Europe. On observe un grand développement en Russie.

La pancréatine intéresse grandement Enzybel Pharma, qui est spécialisée dans les enzymes d’origine animale. Créée en 2017, cette jeune division semble promise à un bel avenir au sein du groupe Enzybel : son chiffre d’affaires a été multiplié par 7 et se situe aujourd’hui "entre 5 et 10 millions d’euros", selon Christian Van Osselaer, le CEO d’Enzybel, qui précise qu’elle "a fait du profit dès sa création".

"Nous avons commencé notre activité dans ce segment en nous positionnant comme traders, notamment avec Terhormon pour la pancréatine", détaille encore Christian Van Osselaer. "Mais nous souhaitons être des industriels produisant nos produits phares, notre core business. Nous avons voulu nous rapprocher d’eux en créant des synergies entre les différents groupes. Les gens de Terhomon apportent leur capacité de production et leur expérience. Ils ont toutes les certifications pharma et une grande expertise. Avec ses 20 millions de chiffre d’affaires, Enzybel apporte de son côté sa force de frappe de vente et de marketing, ses compétences et sa R&D."