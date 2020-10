Futerro ouvre une usine de bioplastiques en Chine

"Cette première usine est pour Futerro une étape importante dans son évolution", souligne dans un communiqué son CEO Frédéric van Gansberghe . "Le PLA commence à trouver sa place dans le monde du plastique, non seulement par son origine naturelle , mais aussi grâce à ses propriétés intrinsèques. Nous pensons que le PLA, après 30 années de développement, va connaître une forte accélération dans les années à venir." En Chine, l'industrie prépare une longue série d'applications pour ces plastiques verts: elles vont des emballages alimentaires aux pièces pour l'automobile, en passant par des produits d'isolation, des fibres textiles ou des moquettes et literies.

Collaboration belgo-chinoise

La nouvelle usine chinoise est le fruit d'une collaboration entre Futerro et BBCA Biochemical, un groupe chinois actif dans la biochimie et les plastiques. Elle s'intègre dans un complexe comprenant deux autres usines: une unité d'acide lactique d'une capacité annuelle de 80.000 tonnes, qui alimente la nouvelle usine et qui approvisionne aussi une autre unité appartenant à Galactic et produisant des ingrédients alimentaires à base d'acide lactique. Les trois installations ont été construites en 24 mois par une équipe belgo-chinoise.