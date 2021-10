Greiner maintient son OPA sur Recticel

Malgré la décision de Recticel de vendre ses mousses techniques à un groupe américain, Greiner persiste et signe. La cotation de Recticel reprendra plus tard dans la matinée.

Greiner n’aura pas utilisé ce délai jusqu’au bout. Il persiste et signe, et a annoncé, ce mercredi matin, son intention de poursuivre son OPA sur Recticel au prix inchangé de 13,5 euros par action. La cotation qui est suspendue depuis le début de la semaine reprendra plus tard dans la matinée.