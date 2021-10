Grèves en série dans le secteur de la chimie

Les discussions entre Essenscia et syndicats sont à l'arrêt. Ces derniers font monter la pression avec une série de grèves dans les entreprises chimiques du pays.

Alors que les discussions entre syndicats et la fédération de l'industrie chimique Essenscia sont à l'arrêt, les travailleurs se mobilisent un peu partout en Belgique .

Des grèves avaient ainsi lieu ce mardi chez Agfa-Gevaert. Plusieurs divisions d'Agfa à Moortsel étaient ainsi complètement à l'arrêt. En Wallonie picarde, c'est chez Taxeda et Baxter qu'un arrêt de travail était observé.

"Une proposition attractive et complète était sur la table pour parvenir à un accord sectoriel fort."

Faire pression

Il s'agit pour la FGTB et la CSC de faire pression sur la fédération patronale de la chimie. Selon les syndicats, le 15 octobre dernier, alors que les négociations sectorielles étaient en cours, Essenscia a mis fin aux échanges entre les interlocuteurs sociaux.

"Par conséquent , la paix sociale n'est plus garantie dans le secteur. Des actions verront le jour dans les entreprises chimiques du pays . Ces mouvements impacteront les productions et le fonctionnement des sociétés du secteur", avaient prévenu les syndicats.

"Nous avons rencontré les directions de ces deux entreprises de poids dans ce secteur afin qu'elles interpellent la Fédération et que des négociations puissent reprendre"

Essenscia renvoie la balle vers les syndicats qui ont refusé la proposition patronale. Essenscia estime qu'"un préavis de grève général est irresponsable" alors qu'"une proposition attractive et complète était sur la table pour parvenir à un accord sectoriel fort, prévoyant davantage de pouvoir d’achat, plus de formations et une attention accrue au travail".