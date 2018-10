Hans Casier, un haut responsable d'Ineos, à la présidence d'essenscia

Né à Ostende en 1964, Hans Casier est détenteur d’un Master of Science (MSc) en industries chimiques et agronomiques (Gand) et d’un MSc en Management (Louvain). Il a débuté sa carrière comme ingénieur de projet chez BP à Zwijndrecht (Anvers). Un site qui a été repris, en 1998, par Ineos et où a débuté la success-story mondiale de ce groupe chimique international.