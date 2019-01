Ineos investira finalement 3 milliards dans le port d'Anvers

Ineos qui investit en masse à Anvers, c'est à présent officiel. Nous vous annoncions il y a dix jours l'engagement du leader européen de la pétrochimie dans un plan à 2,7 milliards d'euros sur le port de la métropole. A ce moment, ni Ineos, ni les autorités portuaires n'avaient confirmé l'investissement. Ce mardi, c'est chose faite. Le groupe pétrochimique a officialisé ses projets pour la Belgique. De quoi réjouir le Premier ministre, Charles Michel, qui voit dans cet investissement "un nouveau signe de l'attractivité de la Belgique comme meilleur endroit pour les affaires".

L'investissement se présente comme le plus important dans le secteur chimique européen depuis vingt ans. Il créera 500 nouveaux emplois. Pendant la phase de construction - qui devrait prendre quatre à cinq ans -, le chantier pourrait impliquer jusqu'à 3.000 personnes. Pour le patron d'Ineos, Sir Jim Ratcliffe, "après le déclin des dernières années, cet investissement va inverser la tendance dans le secteur des produits chimiques européens. Le nouveau complexe pétrochimique sera relié avec les sites existants d'Ineos dans la région."

Selon le patron de la division Europe du nord d'Ineos, Rob Ingram, "le choix de la ville d'Anvers s'appuie sur les relations de longue date nouées avec le port d'Anvers, la ville d'Anvers et les gouvernements flamand et fédéral." Ce méga-investissement permet également à Anvers, qui abrite le plus grand cluster chimique au monde après Houston, de retrouver une place prépondérante sur la carte mondiale de la chimie et de consolider l'ancrage du secteur.