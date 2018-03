Jean-Pierre Clamadieu laissera à son successeur un Solvay fortement remanié

Le bénéfice net du chimiste, coté à Paris et Bruxelles, a lui aussi progressé, à 939 millions d’euros , contre 846 millions en 2016, soit une hausse de 11% . Quant au chiffre d’affaires , il s’est également accru, pour atteindre 10,125 milliards d’euros , contre 9,569 milliards en 2016.

Bien que conformes aux attentes, ces résultats n’ont pas trop convaincu les marchés et les investisseurs. Le titre a fini sur une baisse de 3,5%. En cause: l’évolution défavorable des taux de change. Ceux-ci ont déjà influencé négativement l’exercice écoulé. "Hors effets de change, de conversion et de périmètre, la hausse de l’ebitda s’établit à 10% grâce à la croissance de 16% des volumes", a précisé l’entreprise dans son rapport. "Solvay est une entreprise mondiale, qui effectue un tiers de son chiffre d’affaires en Europe", a expliqué Jean-Pierre Clamadieu.