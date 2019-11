John Cockerill inaugure son usine chinoise d'équipements pour l'hydrogène

Le groupe de maintenance et d’ingénierie wallonne a décidé de se diversifier dans la fabrication d’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables. Après avoir développé à Seraing la plus grande station-pilote de stockage en Europe, le groupe s’est impliqué dans un projet de station de production et de distribution d'hydrogène à Liège Airport, pour la fourniture d’hydrogène d'une navette qui relierait l'aéroport à la gare des Guillemins, et une autre qui assurerait le transport des travailleurs sur le site.