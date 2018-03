L'Europe autorise le rachat de Monsanto par Bayer

"Nos décisions permettent de garantir que la concurrence et l'innovation resteront effectives sur les marchés des semences, des pesticides et de l'agriculture numérique, même à l'issue de cette concentration", a-t-elle ajouté.

Bayer rachètera Monsanto pour 62,5 milliards de dollars (50,9 milliards d’euros). Après la fusion, le groupe contrôlera plus de 1/4 du marché mondial des semences et pesticides.

Pour rappel, la Commission européenne avait ouvert une enquête approfondie en août 2017 sur le projet de rachat de la firme américaine spécialisée dans les pesticides et OGM par le géant de la chimie allemand. Elle craignait un problème de concurrence.

Toutefois, la Commission européenne a jugé que Bayer avait répondu à ses inquiétudes puisque l’entreprise a proposé de céder certaines activités – celles des semences et herbicides – à son concurrent BASF, pour 5,9 milliards d’euros . Bayer octroie aussi à son compatriote une licence sur ses données dans le domaine de l’agriculture numérique.

Opposition des ONG écologistes

Durant l’enquête, la Commission avait reçu de nombreuses pétitions qui s’opposaient à ce rachat, qui donnerait trop de pouvoir à un groupe fabriquant un désherbant controversé, le Roundup. Beaucoup d’ONG écologistes se sont d’ailleurs mobilisées contre ce rachat. Parmi lesquelles Friends of the Earth Europe, qui avait envoyé une lettre à Margrethe Vestager: "Bloquer cette fusion profondément impopulaire serait un grand succès pour l'UE. Plus d'un million de citoyens ont exhorté Mme Vestager à bloquer cette fusion infernale."