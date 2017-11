L'action Solvay indûment sanctionnée?

Volée de bois vert pour l'action Solvay ce mercredi après la publication des chiffres trimestriels légèrement inférieurs aux attentes. Pourquoi une telle sanction alors que les analystes belges ont réitéré leur confiance dans le potentiel du titre?

Le groupe chimique Solvay a publié des résultats trimestriels légèrement inférieurs au consensus des analystes mais avec des prévisions maintenues (croissance de l’Ebitda comprise entre 6 et 8%) et un dividende intérimaire en hausse. On pouvait légitimement s’attendre à voir l’action se replier quelque peu en Bourse. Or, à la place d’une petite correction, c’est à une volée de bois vert que la valeur a eu droit ce matin avec un recul supérieur à 5%.

->A lire: Déception chez Solvay, l'action boit la tasse

"L'action est sous-évaluée"

Pourtant, les analystes belges restent positifs sur la valeur. Stijn Demeester d’ING résume ainsi les chiffres trimestriels: une forte croissance dans le pétrole/gaz et dans les polymères de spécialité pour l’automobile et les batteries a été contrebalancée par une croissance plus faible qu’attendu dans les composites pour l’aérospatial et des coûts énergétiques plus élevés dans le carbonate de soude.

Pour l’Ebitda annuel, il ne voit pas de changement majeur à attendre au niveau du consensus qui vise une croissance de 7,7%, soit le haut de la fourchette. Il réitère donc sa recommandation à "acheter" et son objectif de cours de 145 euros. "Le marché sous-estime la transformation de Solvay vers un acteur multi-spécialiste, écrit-il. Nous pensons que l’action pourrait se traiter avec une prime à la place d’une décote de 13% avec rapport à l’indice sectoriel."

Nathalie Debruyne de Degroof Petercam est sur la même longueur d’onde. "Il n’y pas de raison de changer de position sur la valeur pour l’instant, affirme-t-elle. Notre analyse est basée sur des changements dans le portefeuille qui offrent une amélioration du rendement sur les capitaux investis, une croissance supérieure sur le long terme et une amélioration continue de la génération de cash qui devraient conduire vers un réajustement des actions. Solvay se traite toujours avec une décote par rapport à ses pairs ce que nous estimons injustifié." Elle reste à "accumuler" sur la valeur avec un objectif de cours de 140 euros.

Evolution du cours Solvay

Mouvement spéculatif?

Moins dithyrambique sur l’action, Wim Hoste de KBC Securities salue toutefois sa transformation en un groupe orienté vers des spécialités. Il maintient son avis à "conserver" et relève, par contre, son objectif de cours à 132 euros contre 125 euros avant.

Plus globalement sur les analystes répertoriés par Bloomberg qui suivent la valeur, neuf recommandent un achat, 8 conseillent de la conserver et quatre de la vendre. L'objectif de cours moyen s'élève à 128,8 euros avec un plus haut de 151 euros (Raymond James) et un plus bas de 105 euros (Société Générale).

Alors, pourquoi une telle baisse du titre alors que les analystes belges restent confiants dans le potentiel de la valeur?

Peut-être faut-il trouver l’explication dans un mouvement de spéculation. Depuis le 25 octobre, le titre a progressé discrètement pour atteindre un gain de 6,3%. Un pari (raté) sur l’anticipation de résultats meilleurs que prévu qui auraient dopé le titre?