L'ancienne usine Mactac à Soignies devient le plus gros site européen d'Avery Dennison

C’est ce qui s’appelle une quasi renaissance: l’ancien site de Mactac à Soignies, plusieurs fois restructuré par le passé, va devenir en terme d’emplois la plus grosse unité européenne du groupe américain Avery Dennison, spécialisé dans la conception et la fabrication de matériaux d'étiquetage autoadhésifs. Avec la clé, la création de quelque 250 emplois.

Le géant US, qui emploie quelque 30.000 personnes dans le monde pour un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de dollars, a mis en chantier une réorganisation de sa production en Europe. Concurrent d’entreprises comme 3M, Avery Dennison a pris la décision de fermer son unité de Schwelm en Allemagne, sous-utilisée, pour rapatrier la production à Soignies, qui deviendra de la sorte le principal centre mondial de fabrication graphique du groupe. Les étiquettes et produits graphiques représentent la majeure partie des ventes d’Avery Dennison, le reste étant constitué du marquage des ventes au détail et de produits industriels et de santé.