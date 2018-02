L'embarras du choix pour succéder à Clamadieu?

Reste à voir combien de temps prendra la désignation du successeur. A priori, le conseil d’administration devrait avoir l’embarras du choix. "Solvay est probablement un des plus beaux groupes industriels européens. Je ne dis pas que les candidatures vont se bousculer, mais il y en aura à coup sûr plusieurs" , indique Michel Ernst, conseiller en actions chez CBC Banque. Quel serait le profil du futur CEO? "Il faudra quelqu’un qui soit à la fois visionnaire et très réactif aux évolutions des marchés " , dit-il.

Solvay étant coté à Bruxelles et à Paris, il faudra que le futur patron du chimiste belge "passe" aussi bien en Belgique qu’en France. Dans ce contexte, les regards se tournent naturellement vers les hauts dirigeants amenés par Jean-Pierre Clamadieu au sein du comité exécutif. à savoir, Pascal Juéry, un ancien du Comité exécutif de Rhodia, et le Britannique Karim Hajjar, un Britannique venu d’Imperial Tobacco recruté par Jean-Pierre Clamadieu pour prendre la direction financière de Solvay. Les chances des deux membres du "comex" venus du sérail Solvay, le Belge Vincent De Cuyper et l’Américain Roger Kearns, paraissent plus réduites.