L'entreprise chimique belge Alphamin passe en mains allemandes

Le géant chimique allemand Brenntag acquiert le Belge Alphamin pour un montant non précisé.

Alphamin, la société belge active dans les polymères et les cires, change de mains. Active en Europe depuis son laboratoire wavrien et aux États-Unis, la société est rachetée par le géant chimique allemand, Brenntag. Ce dernier est l'un des plus grands vendeurs de produits chimiques au monde. Le montant de l'opération n'est toutefois pas précisé.