L'heure de vérité approche pour Solvay

La semaine prochaine Solvay présentera une mise à jour de sa stratégie. Dans ce contexte, un analyste a sorti la valeur de sa liste d’achat et a réduit son objectif de cours. Le titre perdait 4% en matinée.

A l’occasion de la publication des résultats du premier trimestre qui, rappelez-vous, se sont soldés par un avertissement sur résultat, elle avait annoncé le lancement d’un examen stratégique approfondi . Objectif : définir les mesures qui permettront d’accélérer et d’accroître la création de valeur du groupe.

Focus sur le capital et le cash flow

Il pense plutôt que le management du groupe chimique va se focaliser sur l’allocation de capital et la génération de cash flow . Cela aura pour effet de rendre moins réalistes les objectifs de croissance à moyen terme de l’Ebitda. Ils pourraient passer de 6%-9% à 5%-7%.

Du coup, il a sorti Solvay de sa liste d’achat et a réduit son objectif de cours à 102 euros contre 110 euros avant. Ce matin, le titre décrochait de 4% à 95,4 euros.

Potentiel de hausse de 13%

Wim Hoste de KBC Securities estime aussi que la mise à jour de la stratégie reposera sur la croissance organique et une meilleure génération/conversion du cash flow et cela après une large modification du portefeuille au cours des dix dernières années. Il maintient toutefois sa recommandation à "accumuler" et son "target" à 115 euros, Solvay présentant une "valorisation séduisante".